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Проигранный спор о транзите: В МЭРТ советуют воздержаться от апелляции в ВТО

Проигранный спор о транзите: В МЭРТ советуют воздержаться от апелляции в ВТО
23:45 Пн, 15 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Рабгруппа при МЭРТ рекомендовала воздержаться от апелляции в транзитном споре с РФ в ВТО.

Межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития рекомендовала воздержаться от апелляционного обжалования по делу об ограничении Россией транзита с Украины, рассчитывая на позитивное влияние решения по этому делу на другие споры, сообщило украинское ведомство в понедельник.

"… группа … осуществила подробный юридический анализ отчета группы экспертов Всемирной торговой организации (ВТО) по делу DS 512 "Российская Федерация - меры по ограничению транзитного движения" и пришла к выводу о наличии в указанном отчете ряда существенных положений, положительных для торговых интересов Украины и всего международного сообщества", – отмечает МЭРТ.

Согласно релизу, в частности, публикация выводов группы экспертов ВТО о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" является фактическим признанием еще одной международной организацией в лице ВТО наличия вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

Кроме того, выводы группы экспертов ВТО дают возможность самой Украине в соответствии с собственными интересами в случае такой необходимости применять санкции против России, руководствуясь определенными экспертами ВТО положениями о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" в соответствии со статьей XXI ("Исключения из соображений безопасности") ГАТТ 1994 года, говорится в сообщении.

Группа экспертов ВТО в своем отчете также подтвердила, что Украина обязательно доказала бы факт нарушения российской стороной своих обязательств относительно свободы транзита, если бы не наличие признанных "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях", которые сегодня существуют между Украиной и Россией, добавляет МЭРТ.

По мнению рабгруппы, решение по транзитному спору Украины и РФ уменьшит вероятность случаев применения торговых мер протекционистского и дискриминационного характера, которые противоречат основополагающим принципам ВТО, безосновательно оправдывая их положением о "чрезвычайные обстоятельства в международных отношениях".

"Члены межведомственной рабочей группы согласились, что содержательно представленный отчет группы экспертов ВТО в целом выгоден Украине как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку создает для Украины действенные инструменты для защиты своих прав и интересов в рамках членства в ВТО", – подытоживает МЭРТ.

Ведомство сообщает, что рабочая группа приняла решение воздержаться от инициирования процедуры апелляционного пересмотра выводов группы экспертов в деле DS 512 "Российская Федерация - меры по ограничению транзитного движения".

В деле DS512 Украина оспаривала ряд ограничительных мер на транзитные перевозки товаров автомобильным и железнодорожным транспортом, введенных РФ в период между 2014-2016 годами Украина указывала на несоответствие ограничений принципу свободы транзита, а также иным обязательствам, принятым РФ в рамках ВТО. Россия же сослалась на норму ГАТТ, позволяющую предпринимать исключительные действия в целях защиты существенных интересов безопасности.

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Проанализировав обстоятельства дела, группа экспертов установила, что действия России удовлетворяют всем требованиям для применения ограничений, следовательно, Россия не нарушала обязательств, принятых при вступлении в ВТО. В то же время группа экспертов аргументировала свое решение тем, что сложившаяся ситуация между Украиной и РФ носит характер "чрезвычайного обстоятельства в международных отношениях", так как мировая общественность признала наличие элементов вооруженного конфликта в резолюции Генассамблеи ООН.

В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%в том числе в Казахстан - на 45,5%.

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Россия, ВТО, МЭРТ, Транзитный спор.
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