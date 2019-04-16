"Укрнафта" выиграла у России суд за крымские активы

Новости Бизнеса: Международный арбитраж решил взыскать с РФ $44,4 млн в пользу "Укрнафта" за экспроприацию в Крыму

Международный арбитражный суд (Женева) вынес решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму.

"12 апреля 2019 года арбитражный суд своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" $44 млн 455,012 тыс. компенсации за экспроприацию инвестиций "Укрнафты" на территории АР Крым, а также свыше $3,5 млн арбитражных расходов", - говорится в сообщении нефтяной компании.

Согласно решению арбитражного суда, начиная с 22 апреля 2014 года на сумму компенсации начисляются проценты. По состоянию на апрель 2019 года размер начисленных процентов составляет свыше $5,5 млн.

Как сообщалось, после захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила "Укрнафту" прав собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в Международный арбитражный суд.

Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Однако РФ не признала его компетенцию, обжаловав решение о наличие у него юрисдикции в Верховном суде Швейцарии.

Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску "Укрнафты" против РФ на основании упомянутого договора. При этом Верховный суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что "Укрнафта" является инвестором по соглашению, а ее имущество на территории АР Крым – инвестициями.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.