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В Украине утверждены новые правила импорта животных и продуктов

В Украине утверждены новые правила импорта животных и продуктов
15:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Минагропрод утвердил новые требования к импорту в Украину животных и пищевых продуктов.

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило новые требования к импорту в Украину живых животных, пищевых продуктов животного происхождения, а также кормов и побочных продуктов животного происхождения, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В сообщении сказано, что приказ ”Об утверждении Требования относительно ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки” утвержден Минагропродом 16 ноября 2018 года и зарегистрирован Министерством юстиции 4 апреля 2019 года.

”Приказ, который вводит новые требования к импорту в Украину животных и продукции, вступает в силу через полгода после его опубликования”, - уточнили в пресс-службе.

В частности, приказ предусматривает разрешение импортировать животных или продукцию из зон или компартментов, если не вся территория страны-экспортера свободна от той или иной болезни животных. Кроме того, приказом сокращено количество диагностических исследований по живым животным, которые должны проводится на территории страны-экспортера.

В пресс-службе добавили, что изменения также предусматривают обновление требований относительно происхождения сырья для производства пищевых продуктов, а также увеличение видового сырья продуктов, которые могут импортироваться в Украину.

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Продукты, Импорт, Минагропрод, Министерство аграрной политики и продовольствия.
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