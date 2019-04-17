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Президент ЕБА не рекомендует проводить досрочные выборы

Президент ЕБА не рекомендует проводить досрочные выборы
16:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Влияние досрочных выборов в Раду на экономику будет небольшим, но лучше их избежать.

Незначительный по срокам перенос парламентских выборов, будет иметь ограниченное влияние на экономику, однако бизнес был бы заинтересован в проведении их в заранее запланированные сроки, считает президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), гендиректор инвесткомпании "Драгон Капитал" Томаш Фиала.

"Для бизнеса большого влияния не будет иметь, если (парламентские выборы - ред.) будут на несколько месяцев раньше или больше", – сказал он в комментарии корреспонденту.

"Я думаю, для бизнеса лучше, чтобы выборы прошли в те сроки, в которые они были запланированы", – добавил президент ЕБА.

Он пояснил, что бизнесу и инвесторам важны предсказуемость и возможность планировать свои действия.

Как сообщалось, парламентские выборы в Украине запланированы на последнюю неделю октября. В то же время ввиду вероятной победы 21 апреля во втором туре президентских вбыоров Владимира Зеленского, партия которого "Слуга народа" не представлена в Верховной Раде, обсуждается вариант проведения досрочных парламентских выборов летом этого года.

Официальная позиция В.Зеленского на этот счет отсутствует, тогда как его соперник на президентских выборах нынешний глава государства Петр Порошенко заявил, что не допустит досрочного роспуска Рады.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о своей готовности к выборам в Верховную Раду, в том числе и досрочным.

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Украина, ЕБА, Парламентские выборы, Европейская Бизнес Ассоциация.
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