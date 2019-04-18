Скачать
Четверг, 18.04.2019
В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова
В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова
Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков
Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день

В Минэнерго заявили, что Нафтогаз может снизить цену на газ, не нарушая закон

В Минэнерго заявили, что Нафтогаз может снизить цену на газ, не нарушая закон
09:55 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ЭП

Новости Бизнеса: Минэнергоугля напоминает, что Кабмин 3 апреля принял постановление № 293, которое позволяет "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения.

Министерство энергетики и угольной промышленности заявляет, что НАК "Нафтогаз Украины" может снизить цены на газ для населения без отмены постановления Кабинета министров о спецобязательствах.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

"НАК "Нафтогаз Украины", согласно постановлению КМУ №293, обязана с мая снизить цены на газ для населения", - говорится в сообщении.

По мнению юристов Минэнергоугля, для того, чтобы продавать газ населению дешевле, режим ПСО отменять не обязательно.

"Статья 11 Закона Украины "О рынке природного газа" не ограничивает полномочий правительства по количеству актов, которые должны быть приняты в отношении возложения специальных обязанностей на субъектов рынка", - сообщает Минэнергоугля.

Министерство обращает внимание "Нафтогаза" на то, что согласно статье 17 Конституции, все постановления и распоряжения, которые издает Кабинет министров, являются обязательными к исполнению.

Очередное повышение цен на газ: Гройсман пригрозил Коболеву отставкой

"Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям по предоплате", - говорится в сообщении.

"Если цена для промышленности растет, "Нафтогаз" должен продавать газ для населения по цене, определенной постановлением КМУ №867", - заявили в министерстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Минэнергоугля, Нафтогаз Украины, Цена на газ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 Голливудский актер больше никогда не женится
03 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
04 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
05 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
Погода: на смену дождям в Украину придут заморозки
Нам это выгодно: Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Скончалась 16-летняя звезда &quot;Облачного атласа&quot;
Скончалась 16-летняя звезда "Облачного атласа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь