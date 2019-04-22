Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ на май

Новости Бизнеса: Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%.

Кабинет министров Украины и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн, сообщила пресс-служба НАК.

"По поручению Кабинета министров "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - говорится в пресс-релизе компании.

Такие договоренности были достигнуты на совещании при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы НАК Андрея Коболева.

В "Нафтогазе" отмечают, что если рыночная цена газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении КМУ №867, то цена для населения соответствующе снизится. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения сохранится на уровне установленного постановлением.

Изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нафтогзаом" и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии со спецобязательствами(PSO, ПСО), будут внесены в течение мая текущего года.

Как сообщалось, КМУ постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил срок действия спецобязательств "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года, пересмотрев формулу расчета цены для продажи газа по PSO, (и повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м с НДС и расходами на транспортировку и поставку), правительство решило поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов ТКЭ и ТЭЦ с "Нафтогазом" за природный газ.

В то же время установившаяся с весны конъюнктура на европейском рынке привела к снижению рыночной цены на газ ниже устанавливаемого КМУ для населения регуляторного уровня цены.

"Нафтогаз" обратился к правительству с просьбой снизить цену на газ, отпускаемый для потребности населения, отменив утвержденное Кабмином положение о ПСО, предусматривающее повышение цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести в него соответствующие изменения.

Кабмин 3 апреля принял постановление №293, которым привязал цену на газ, отпускаемый НАК для потребности населения ТКЭ, к цене для промышленных потребителей, но не отменил запрет на продажу газа выше его стоимости по спецобязательствам. В НАК сообщили, что проведенная юридическая экспертиза этого документа не дает компаний такой возможности. В свою очередь В.Гройсман заявил, что инициирует отставку главы "Нафтогаза" в случае отказа компании понизить до 24 апреля 2019 года цену на газ, отпускаемый для нужд населения.

Таким образом, достигнутые 22 апреля договоренности должны быть финализированы принятием соответствующего им постановления на ближайшем заседании КМУ.