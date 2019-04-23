В "кошки-мышки" больше играть не буду: Гройсман анонсировал новые снижения цен на газ

Новости Бизнеса: С 1 мая цена на газ будет опущена на 300 гривень за тысячу кубов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что снижение "Нафтогазом" цены на газ на 300 гривень за тысячу кубов с мая является хорошим началом для дальнейших снижений.

Об этом он заявил журналистам во время брифинга в Киевской области, где знакомится с состоянием строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования..

"Когда они (Нафтогаз - ред) как монополисты начинают использовать свое эксклюзивное положение и крутить этим вопросом, учитывая только собственные коммерческие интересы, то это ненормально... Я рад, что хватило здравого смысла для того, чтобы сделать заявление, что с 1 мая цена на газ будет опущена на 300 гривень за тысячу кубов. Это хорошее начало для дальнейших снижений, сообразно снижениям цен, происходящим на международных рынках", - сказал Гройсман.

Он добавил, что больше играть в "кошки-мышки" ни с кем не собирается:

"Это второй раз, когда я поставил жесткое требование перед Нафтогазом (о снижении цены на газ - ред). Третьего раза не будет. Поэтому пусть работают на страну и увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получили его дешевле", - отметил Гройсман

Как сообщалось, по поручению Кабинета министров НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. кубометров (конечная розничная цена).

Этот механизм предусматривает следующий подход: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ №867 от 19.10.18 г.., цена для населения, соответственно, снизится. Если же рыночная стоимость газа для промышленности возрастет выше определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне.