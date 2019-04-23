Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 16 апреля по 23 апреля позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.
Цены на хлебобулочные изделия почти не изменились:
Средняя цена на батон была - 13,35 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Средняя цена на черный хлеб была - 19,69 грн. На этой неделе цена - 19,24 грн.
Цена на белый хлеб была 17,14 грн. На этой неделе цена - 17,54 грн.
Булка (упаковка 5 штук) была - 14,06 грн. Цена на этой неделе - 14,08 грн.
Цены на кисломолочные продукты остались прежними:
Средняя цена за пакет молока (990 г) была 28,07 грн. На этой неделе та же цена.
Цена за пачку масла (200 г) была - 41,79 грн. На этой неделе цена - 42,17 грн.
Сметану (405 г) можно было купить за 21,28 грн. На этой неделе та же цена.
Цена за творог (300 г) была 23,19 грн. Цена на этой неделе не изменилась.
Стоимость мяса на этой наделе почти не изменилась:
Говядина (1 кг) в среднем стоила - 135,44 грн. Цена на этой неделе - 132,44 грн.
Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 109,61 грн. Новая цена - 114,62 грн.
Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Цены на крупы остались прежними:
Цена за 1 килограмм гречки была - 17,33 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Цена на рис (1 кг) была - 29,05 грн. На этой неделе та же цена.
Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,12 грн. Сейчас муку можно купить по той же цене.
Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,79 грн. На этой неделе цена осталась прежней.
Стоимость бакалейных товаров немного изменились:
Цена на яйца (10 шт.) была - 28,24 грн. Цена на этой неделе - 26,76 грн.
Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 34,22 грн. На этой неделе цена - 31,85 грн.
За соль (1,5 кг) требовали - 7,98 грн. На этой неделе цена - 8,39 грн.
Сахар (1 кг) стоил- 13,80 грн. Цена на этой неделе - 13, 75 грн.