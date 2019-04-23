Скачать
Вторник, 23.04.2019
Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
Иран признал армию США террористами
Иран признал армию США террористами
Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
Бывшая жена Николаса Кейджа требует компенсации от актера
Бывшая жена Николаса Кейджа требует компенсации от актера

Госгеонедра провела 7 аукционов по продаже лицензий на пользование месторождениями

Госгеонедра провела 7 аукционов по продаже лицензий на пользование месторождениями
23:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Госгеонедра продала в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн.

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедра) 22 апреля провела 7 успешных аукционов в системе "Прозорро.Продажи" по реализации специальных разрешений на пользование недрами.

Согласно информации в системе, самым дорогим лотом оказалось Пержанское месторождение бериллиевых руд (Олевский р-н Житомирской обл.), на которое претендовали три покупателя: ООО "Укрбизнес капитал", "Горнодобывающая компания Украины" и "Пержанская рудная компания", что позволило поднять цену с 60,91 млн грн до 76 млн грн, на которую согласилась "Пержанская рудная компания".

ООО "Украинская постачальна группа" победило в аукционе на Завальевское месторождение графита (Гайворонский р-н Кировоградская обл.), предложив 46,1 млн грн против 45,81 млн грн у единственного конкурента ООО "Днепро-торг-инфо" при начальной цене 38,792 млн грн.

На участок Юрьевский титано-апатитовых руд (Олевский р-н Житомирской обл.) претендовали ООО "Укрбизнес капитал", "Горнодобывающая компания Украины" и "Титан-апатитовая группа". Победила последняя с ценой 10,1 млн грн против 10,05 млн грн у "Горнодобывающей компании Украины" при стартовой цене 1,899 млн грн.

Еще сильнее цена выросла на аукционе за лицензию на Ястребецкий участок циркон-редкоземельных-флюоритовых руд – с 0,777 млн грн до 10,02 млн грн, которые согласилось заплатить ООО "ЦФР Груп", тогда как его конкурент "Горнодобывающая компания Украины" готова была дать только 1,35 млн грн.

Победителем аукциона на разработку Семеновского месторождения янтаря (Олевский р-н Житомирской обл.) стало ООО "Гид груп", предложившее 670,001 тыс. грн против 670 тыс. грн у ООО "Фешн энд амбер компании" при начальной цене в 30,42 тыс. грн.

На двух других аукционах были проданы спецразрешения на добычу подземных питьевых вод и глины на 92 тыс. грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аукцион, Полезные ископаемые, ProZorro, Госгеонедра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Украинцев ждут длинные выходные
04 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
05 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы 2019: ЦИК обработала 100% электронных протоколов
ЦИК обработала 100% электронных протоколов
Биологические виды под угрозой вымирания в ближайшие десятилетия
Биологические виды на Земле под угрозой вымирания
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Шок: имя Меган Маркл получило в словаре сленгов отрицательное значение
Шок: имя Меган Маркл получило в словаре сленгов отрицательное значение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь