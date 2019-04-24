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У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ

У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ
10:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В команде Зеленского призвали "Нафтогаз" и Кабмин провести консультации с МВФ и снизить цену газа для населения с 1 мая.

В команде победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского призвали НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет министров провести консультации с Международным валютным фондом (МВФ) с целью снижения цены на газ для населения с 1 мая.

"Последние 4 месяца цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе. Поэтому мы призываем НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая", - говорится в заявлении "о ситуации на энергетическом рынке", опубликованном в среду утром на странице "Зе! Команды" в соцсети Фейсбук.

Также команда В.Зеленского напоминает, что Россия с 1 июня может ограничить поставки энергоресурсов в Украину, а с 1 января Россией может быть остановлен транзит газа через Украину, что приведет к значительным финансовым потерям и рисков поставок газа.

"Эти вызовы требуют от нас эффективных, быстрых действий и объединения усилий", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, 23 апреля 2019 года Кабинет министров Украины и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года на 3,5% – до 8,247 тыс. грн с 8,55 тыс. грн.

"По поручению Кабинета министров "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - отмечается в пресс-релизе НАК.

В "Нафтогазе" отмечают, что если рыночная цена газа для промышленных потребителей будет ниже установленной постановлением Кабмина №867, то цена для населения соответствующе снизится. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения сохранится на уровне, установленного постановлением.

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Изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии со спецобязательствами (PSO, ПСО), будут внесены в течение мая текущего года.

Также команда В.Зеленского напоминает, что Россия с 1 июня может ограничить поставки энергоресурсов в Украину, а с 1 января Россией может быть остановлен транзит газа через Украину, что приведет к значительным финансовым потерям и рисков поставок газа.

"Эти вызовы требуют от нас эффективных, быстрых действий и объединения усилий", - сказано в заявлении.

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МВФ, Нафтогаз Украины, Кабмин, Цены на газ, Владимир Зеленский.
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