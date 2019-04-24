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Укроборонпром разрабатывает современное оружие для вертолетов

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Укроборонпром разрабатывает современное оружие для вертолетов
12:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости Бизнеса: Украинские предприятия оборонного комплекса готовы наладить производство боевых вертолетов.

Ряд государственных и частных предприятий оборонного комплекса разработал новые гиростабилизирующие платформы для вертолетов типа "Ми", подвесной модуль ПМ-ЛКТ, который обеспечивает поиск, обнаружение, распознавание наземных целей и оптико-прицельную станцию нового поколения ОПСН-И.

Это позволит создавать качественные украинские боевые вертолеты.

Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

"Предприятиями Госконцерна "Укроборонпром", в кооперации с ОАО "Мотор Сич" и рядом других частных предприятий оборонного комплекса Украины, разработаны гиростабилизирующие платформы, в которые инсталлирован канал управления ракетой "Барьер", для применения ее на боевых вертолетах типа "Ми"", - говорится в сообщении.

Кроме того, ГП НПК "Фотоприбор" был разработан подвесной модуль ПМ-ЛКТ, который обеспечивает поиск, обнаружение, распознавание наземных целей типа танк, бронемашина и др., а также наведение на них высокоточных ракет. В 2018 году этот модуль уже прошел полевые испытания.

В то же время ГП "Изюмский приборостроительный завод" в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК разработал оптико-прицельную станцию нового поколения ОПСН-И. Ныне станция проходит первые этапы испытаний, которые должны подтвердить ее высокие технические характеристики и способность работать в экстремальных условиях.

Как отмечается в сообщении, ОПСН-И оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером, что позволяет обнаруживать цели и наводить на них высокоточное вооружение. При разработке этой станции специалисты предприятия руководствовались стандартами НАТО и объединили передовые украинские и западные разработки, сделав ОПСН-И универсальной. То есть, эта оптико-прицельная станция может устанавливаться на различные виды военной техники, в частности на вертолеты, самолеты, беспилотники, бронетехнику и корабли, подчеркивают в пресс-службе.

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Применение упомянутых платформ позволяет осуществлять прицельное наведение управляемых ракет ракетного комплекса "Барьер-В", разработки ГККБ "Луч", по лазерному каналу с вертолетов, а в перспективе - и со штурмовиков.

По словам гендиректора Концерна Павла Букина, который посетил запорожское ОАО "Мотор Сич", на сегодняшний день очень важна государственная поддержка в реализации проекта, поскольку это позволит решить вопрос обеспечения Вооруженных сил и других силовых ведомств Украины крайне необходимыми образцами техники.

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Мотор Сич, Укроборонпром, ПМ-ЛКТ, ОПСН-И.
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