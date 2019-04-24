Подозрительные финоперации: НБУ направил НАБУ список подозреваемых

Новости Бизнеса: Нацбанк сообщил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков более чем на 3,7 млрд грн.

Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале 2019 года направил в правоохранительные органы четыре письма с информацией о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, центробанк также направил в правоохранительные органы письмо с информацией об одном из банков относительно объемов экспортных операций его клиентов (более 16 млрд грн) и возможного непоступления выручки за экспортируемую продукцию, что, в частности, может свидетельствовать о нарушении требований закона "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте ".

НБУ также направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях.

Кроме того, по результатам валютного надзора НБУ информировал правоохранителей о масштабных финансовых операциях клиентов одного из банков на общую сумму более 340,7 млн грн и $105,6 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, предоставленная информация касалась преимущественно проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выведением капитала, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.

НБУ напоминает, что комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) в отчете от 30 января 2018 года подтвердил, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также обратил внимание на высокий уровень регуляторной и надзорной деятельности за банковским сектором.