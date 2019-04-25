Нацбанк впервые за 2 года снизил учетную ставку

Новости Бизнеса: Национальный банк принял решение снизить учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5% годовых.

Национальный банк Украины (НБУ) снизит учетную ставку до 17,5% с 18% с 26 апреля 2019 года, сообщил председатель центробанка Яков Смолий на брифинге в четверг.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17,5% годовых с 26 апреля. В настоящее время устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% дает возможность Нацбанку начать цикл снижения учетной ставки", - сказал он.

В марте 2019 года потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,6% в годовом измерении. Базовая инфляция снизилась даже стремительнее, чем ожидалось ранее - до 7,6%.

"Это свидетельствует о том, что фундаментальное инфляционное давление в начале года продолжило ослабляться. Начиная цикл понижения учетной ставки, правление НБУ отмечает, что дальнейшие шаги будут зависеть от реализации инфляционных рисков и улучшения инфляционных ожиданий", - добавил глава НБУ.

Напоминаем, 25 октября, 13 декабря 2018 года и 31 января, 14 марта 2019 года Национальный банк не изменял размер учетной ставки и оставлял ее на уровне 18%.