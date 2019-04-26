Цены на нефть в пятницу перешли к падению, но могут завершить неделю в плюсе

Новости Бизнеса: Нефть резко дешевеет в пятницу, Brent завершает в плюсе восьмую неделю подряд.

Цены на нефть эталонных марок активно снижаются в ходе торгов в пятницу, однако могут завершить ростом очередную неделю.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 подешевели на $1,6 (на 2,15%) - до $72,75 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 1% и может завершить в плюсе восьмую неделю подряд.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к указанному времени на $1,28 (на 1,96%) - до $63,93 за баррель.

С начала текущей недели цена WTI снизилась на 7 центов. Если марка к концу сессии отыграет снижение и завершит неделю в плюсе, подъем также станет восьмым подряд, чего не наблюдалось с мая 2015 года.

В 2019 году обе марки подорожали более чем на 40% на фоне усилий ОПЕК и партнеров картеля по сокращению добычи и перебоев с поставками в Венесуэле и Ливии. На этой неделе рост подстегнуло сообщение о том, что США не будут продлевать разрешения на импорт иранской нефти.

"Фундаментальные показатели на рынке поддерживают цены на нефть, но пока котировки росли на ожиданиях будущих событий, - отмечает старший аналитик сырьевого рынка в Saxo Bank Оле Хансен. - Возможно, настало время взять паузу и посмотреть, что на самом деле произойдет".