Херсонский арбуз и карпатский мед: какие бренды намерена защитить Украина

Новости Бизнеса: Министерство аграрной политики утвердило список украинских продуктов, которые в будущем хотят зарегистрировать как географические указания.

Определены продукты, которые могут войти в перечень географических указаний в Украине Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень украинских продуктов, которые потенциально могут быть зарегистрированы как географические указания. Об этом сообщил проект "Географические указания в Украине" на своей странице в Facebook со ссылкой на письмо с подписью и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольги Трофимцевой.

"У нас есть перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать наш проект. Его утвердило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми украинскими продуктами из ГУ (подано рабочие названия) будут: вино - защищенное название происхождения "Шабское"; вино - защищенное название происхождения "Ялпуг"; сыр - защищенное название происхождения "Гуцульская овечья брындзя"; арбуз - защищенное название происхождения "Херсонский арбуз"; черешня - защищенное название происхождения "Мелитопольская черешня"; мед - защищенное географическое указание "Карпатский мед"; вино - защищенное географическое указание "Закарпатье"; вино - защищенное географическое указание "Белгород-Днестровский".

Марка географического указания является знаком, который наносится на продукт и удостоверяет ее высокое качество, долгую традицию производства и особую связь с территорией, где его изготавливают. Получение марки географического указания имеет целью не только защиту продукта, а еще и его продвижение на зарубежных рынках. Географические указания помогли снискать мировую славу таким продуктам, как шампанское, коньяк, сыры рокфор, пармезан. Существует много продуктов, названия которых не разрешается использовать незарегистрированным производителям. Так, к примеру, по Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина до 2026 года должно отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" для отечественной продукции, поэтому теперь для украинского коньяка ищут другое название.