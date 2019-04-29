Скачать
Понедельник, 29.04.2019
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Победителем Лондонского марафона стал кениец Элиуд Кипчоге
Победителем Лондонского марафона стал кениец Элиуд Кипчоге
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской

Россия разблокировала путь украинским товарам в Азию

Россия разблокировала путь украинским товарам в Азию
15:17 Сегодня Телеграф Фото: newsone.ua

Новости Бизнеса: В РФ сняли запрет на транзит в страны Азии украинских товаров, которые попадают под санкции, и уже готовят поправки к закону, регулирующий данный вопрос.

Об этом стало известно со слов первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Сообщается, что на сегодняшний день в правительстве России прорабатываются правки в законодательство, в котором регулируется транзит украинских товаров, находящихся под санкциями, путь которых лежит через территорию Российской Федерации. Дело касается тех товаров промышленных групп, которые экспортируются в страны Азии, такие как Киргизия и Казахстан.

"По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров. При этом необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента РФ от 1 января 2016 года через определенные стационарные и передвижные контрольные пункты на автомобильных и железнодорожных станциях", - заявил на встрече с журналистами Сергей Приходько.

Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину

Также он добавил, что действие нормативного документа заканчивается после 1 июля этого года. Далее все будет зависеть от результата согласования правок в соответствующие законы, которые регламентируют ввоз на территорию России грузов с украинской стороны и их транзит в страны Азии с соблюдением всех правил пломбирования и учета.

Напомним, что ранее Украина подала иск во Всемирную торговую организацию на Россию из-за ограничения своей территорией транзитный путь товаров украинского происхождения в Казахстан и Киргизию. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Экспорт, Россия, Казахстан, Киргизия, РФ, Запрет, Азия, Путь, Транзит, Товары, Сергей Приходько, Промышленный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Ростовской области начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО
В России начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Звезда сериала &quot;Не родись красивой&quot; кардинально сменила имидж
Звезда сериала "Не родись красивой" кардинально сменила имидж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь