Россия разблокировала путь украинским товарам в Азию

Новости Бизнеса: В РФ сняли запрет на транзит в страны Азии украинских товаров, которые попадают под санкции, и уже готовят поправки к закону, регулирующий данный вопрос.

Об этом стало известно со слов первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Сообщается, что на сегодняшний день в правительстве России прорабатываются правки в законодательство, в котором регулируется транзит украинских товаров, находящихся под санкциями, путь которых лежит через территорию Российской Федерации. Дело касается тех товаров промышленных групп, которые экспортируются в страны Азии, такие как Киргизия и Казахстан.

"По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров. При этом необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента РФ от 1 января 2016 года через определенные стационарные и передвижные контрольные пункты на автомобильных и железнодорожных станциях", - заявил на встрече с журналистами Сергей Приходько.

Также он добавил, что действие нормативного документа заканчивается после 1 июля этого года. Далее все будет зависеть от результата согласования правок в соответствующие законы, которые регламентируют ввоз на территорию России грузов с украинской стороны и их транзит в страны Азии с соблюдением всех правил пломбирования и учета.

Напомним, что ранее Украина подала иск во Всемирную торговую организацию на Россию из-за ограничения своей территорией транзитный путь товаров украинского происхождения в Казахстан и Киргизию.