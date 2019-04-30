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Укроборонпром показал новые корпуса для БТР-4: фото и видео

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Укроборонпром показал новые корпуса для БТР-4: фото и видео
15:02 Сегодня Телеграф Укроборонпром Фото: Укроборонпром

Новости Бизнеса: На "ХКБМ" запустили собственное серийное производство корпусов для БТР-4.

ГП Харьковское КБ машиностроения им. А. Морозова (ХКБМ), входящее в состав ГК Укроборонпром, запустило собственное серийное производство корпусов БТР-4 для украинской армии, сообщает пресс-служба госконцерна.

"Таким образом, вопрос наиболее "узкого" места в производстве БТР-4, ранее зависящего от мощностей единственного частного производителя бронекорпусов, был успешно решен", - говорится в сообщении.

Для этого в 2018 году ХКБМ за собственные деньги отремонтировал цех, который был незадействованный в производстве несколько десятков лет, а также закупил и наладил современную производственную линию, отмечают в Укроборонпроме.

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Первый БТР-4 с корпусом ХКБМ успешно прошел испытания, и теперь налажено серийное производство БТР-4 с использованием собственных корпусов.

"В бронетанковом кластере Укроборонпрома уже два предприятия - ХКБМ и Завод им. Малышева - освоили производство корпусов БТР-4, что позволяет значительно расширить выпуск этих современных боевых машин", - отмечается в сообщении госконцерна.

Кроме того, в производстве БТР-4 тестируют бронесталь производства стран-членов НАТО, которая применяется в боевых машинах Альянса.

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Укроборонпром, БТР-4, ХКБМ, Бронекорпуса.
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