Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Коболев: Как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа

Коболев: Как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа
20:55 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев расценил сделанное 27 апреля в Пекине заявление президента РФ Владимира Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ГТС страны как начало ведения переговоров.

"Как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине. Этот раунд провел российский президент с далекого Пекина. О необходимости России в транзите и готовности "Газпрома" заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова. Было о том, как Украина замерзнет", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

А.Коболев напомнил, что "Газпром" не успевает построить и запустить все необходимые для него газопроводы в обход Украины до конца декабря 2019 года, поэтому стороны будут вынуждены прийти к соглашению, основанному на европейских правилах.

"Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет", - написал он.

По его словам, работа по европейским правилам также позволит перенести точки передачи газа на восточную границу Украины. "То есть предложить мощности украинской ГТС другим транзитерам газа, например, европейским клиентам "Газпрома". Или другим российским производителям, или продавцам газа из Средней Азии, если к вопросу активно подключится ЕС", - добавил он.

"Этого россияне будут избегать всеми способами. Конечно, ожидаем и массированную информационную атаку. Против европейских правил и за продолжение действующих контрактов в старой версии, до их исправления в Арбитраже. Против прозрачного рынка и конкуренции, за фейковые скидки, вымоленные в Кремле украинскими политиками. Против взыскания нами $2,8 млрд с "Газпрома". Против следующего арбитража, где мы требуем около $12 млрд. Против санкций в отношении "Северного потока 2" и привлечения антимонопольного органа ЕС к борьбе с манипуляциями "Газпрома" на европейском газовом рынке", - резюмировал глава НАК.

Как сообщалось, ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина на ожидаемых в конце мая трехсторонних переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы страны сроком на 10 лет.

В Палате представителей Конгресса США обсудили Россию и Украину

В целом Украина намерена взять на себя обязательство обеспечения транзитной мощности на 90 млрд куб м газа. Мощностью 30 млрд куб. м смогут воспользоваться европейские компании, которые будут закупать газ на границе Украины с Россией, импортеры среднеазиатского газа, или газа добываемого независимыми производителями в РФ.

В отличие от тарифа, который прописан в действующем контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", новые, основанные на европейских правилах, предлагаемые условия содержат плату за вход/выход в газотранспортную систему Украины и плату за бронирование мощностей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Россия, Нафтогаз, Транзит газа, Андрей Коболев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь