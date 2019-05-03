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Омелян призвал Hyundai наладить производство электрокаров в Украине

Омелян призвал Hyundai наладить производство электрокаров в Украине
14:43 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: Мининфраструктуры

Новости Бизнеса: Министр инфраструктуры провел встречу с послом Кореи для обсуждения вариантов инвестиций Hyundai в украинские проекты.

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян по итогам встречи с послом Республики Корея Ли Янг-Гу пригласил автомобильную компанию Hyundai оценить возможность расширения мощностей для строительства производственной инфраструктуры в Украине, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, Украина рассматривает Hyundai как потенциального партнера производства электроавтомобилей из-за растущего конкурентного рынка в Украине и Европе, поэтому сотрудничество с Hyundai будет крайне перспективным для обоих сторон.

Кроме этого, министр инфраструктуры Владимир Омелян пригласил архитектурные компании из Кореи принять участие в строительстве аэропорта на Днепропетровщине. По словам Омеляна, в министерстве с радостью рассмотрят предложений корейских компаний по поддержке строительства одного из крупнейших аэропортов на востоке Украины.

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Корейские коллеги получили приглашение и на участие в строительстве речных барж и терминалом из-за постоянного роста речных перевозок.

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Посол Кореи в Украине заявил, что Hyndai проявила заинтересованность в участии в тендере ЕБРР по отбору подрядчика для строительства метро в Харькове.

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Все по теме:

Аэропорт, ЕБРР, Корея, Hyundai, Министерство инфраструктуры, Владимир Омелян, Ли Янг-Гу.
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