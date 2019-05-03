Омелян призвал Hyundai наладить производство электрокаров в Украине

Новости Бизнеса: Министр инфраструктуры провел встречу с послом Кореи для обсуждения вариантов инвестиций Hyundai в украинские проекты.

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян по итогам встречи с послом Республики Корея Ли Янг-Гу пригласил автомобильную компанию Hyundai оценить возможность расширения мощностей для строительства производственной инфраструктуры в Украине, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, Украина рассматривает Hyundai как потенциального партнера производства электроавтомобилей из-за растущего конкурентного рынка в Украине и Европе, поэтому сотрудничество с Hyundai будет крайне перспективным для обоих сторон.

Кроме этого, министр инфраструктуры Владимир Омелян пригласил архитектурные компании из Кореи принять участие в строительстве аэропорта на Днепропетровщине. По словам Омеляна, в министерстве с радостью рассмотрят предложений корейских компаний по поддержке строительства одного из крупнейших аэропортов на востоке Украины.

Корейские коллеги получили приглашение и на участие в строительстве речных барж и терминалом из-за постоянного роста речных перевозок.

Посол Кореи в Украине заявил, что Hyndai проявила заинтересованность в участии в тендере ЕБРР по отбору подрядчика для строительства метро в Харькове.