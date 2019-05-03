Послы G7 обсудили с НБУ риски от судебных решений по искам Коломойского

Новости Бизнеса: Послы "Большой семерки" обеспокоены судебными решениями по искам олигарха Игоря Коломойского.

Послы стран "Большой семерки" во время встречи с правлением НБУ подтвердили обеспокоенность отдельными резонансными судебными решениями в банковской сфере и их возможным влиянием на финансовую стабильность в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на встречу послов G7 и представителей МВФ с правлением Нацбанка.

"Послы стран "Большой семерки" и представители Международного валютного фонда встретились с Правлением Национального банка для обсуждения текущего состояния экономики и банковского сектора Украины, а также влияния недавних резонансных решений по судебным делам, к которым привлечен Национальный банк, на финансовую стабильность страны", - говорится в сообщении.

В начале встречи глава Национального банка Яков Смолий поблагодарил присутствующих за поддержку регулятора и плодотворное сотрудничество, а также подчеркнул важность сохранения независимости центрального банка.

"Главное для центрального банка - выполнять свой мандат по обеспечению ценовой и финансовой стабильности", - подчеркнул Смолий.

Рассказывая о текущем состоянии экономики и банковской системы Украины, глава НБУ отметил, что устойчивая тенденция к замедлению инфляции до цели в 5% позволила правлению начать цикл смягчения монетарной политики, впервые за два года снизив с 26 апреля учетную ставку до 17,5% годовых.

Он также акцентировал внимание на основных показателях банковской системы, отмечая ее рекордную прибыль по итогам 2018 года и позитивные ожидания в этой части на 2019 год. Глава НБУ также подчеркнул, что при сохранении поддержки международных партнеров Украина имеет все шансы безболезненно пройти период пиковых выплат по внешнему государственному долгу и сохранить международные резервы на текущем уровне: 20-21 млрд долл. США.

Участники встречи обратили особое внимание на текущие приоритеты работы Национального банка, а также риски, которые видит Национальный банк для стабильности финансовой системы, в том числе, связанные с рядом текущих судебных процессов.

"В частности, послы стран "Большой семерки" в очередной раз выразили обеспокоенность, обсуждая вопросы отдельных резонансных судебных решений", - сообщает пресс-служба НБУ.

Большая часть встречи была посвящена обсуждению прогресса в проведении реформ на финансовом рынке Украины и дальнейшим запланированным шагам.

Так, приоритетами для Нацбанка остаются сохранение макроэкономической стабильности, достижение цели по инфляции в 5% и снижение учетной ставки для содействия снижению стоимости займов, если это не противоречит сохранению ценовой стабильности.

Кроме того, в фокусе внимания остается дальнейшее проведение валютной либерализации, реформирование корпоративного управления в государственных банках, решение проблемы значительных объемов неработающих кредитов на балансах банков и "сплит" функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также отмечается, что участники встречи поздравили Национальный банк с получением награды Central Banking Awards в категории "Прозрачность" за значительные достижения в развитии диалога со своими стейкхолдерами.