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На Донетчине засеяли более 364 тысяч гектаров яровых

На Донетчине засеяли более 364 тысяч гектаров яровых
00:24 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В Донецкой области засеяли яровых на площади 364,1 тыс. га.

Аграрии Донецкой области уже посеяли яровых сельхозкультур на площади 364,1 тыс. га, или 68,5% от прогноза. Об этом 3 мая сообщили в департаменте агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Донецкой облгосадминистрации.

"В Донецкой области продолжается проведение комплекса весенне-полевых работ, в частности, ведется сев яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года. По состоянию на 03.05.2019 во всех категориях хозяйств области этих культур посеяно на площади 364,1 тыс. га (68,5% от прогноза; прогноз – 531,5 тыс. га)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе уже посеяны яровые зерновые культуры на площади 170,7 тыс. га (83,2% от прогноза), из них: ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры – 122,3 тыс. га (101,1% от прогноза), в том числе: яровая пшеница – 1,186 тыс. га (110,8%); яровой ячмень – 105,956 тыс. га (100,8%); овес – 3,027 тыс. га (135,2%); горох – 12,089 тыс. га (97,0%).

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Кроме того, технические культуры посеяны на площади 146,2 тыс. га (57,8% от прогноза), в том числе: подсолнечник – 139,5 тыс. га (57,3%); овоще-бахчевые и картофель посеяны на площади 35,1 тыс. га (68,1% от прогноза); кормовые культуры посеяны на площади 12,2 тыс. га (55,4% от прогноза).

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Аграрии, Донетчина, культуры, Яровые, Засеяно.
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