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Заявление Трампа о пошлинах сильно ударило по китайским фондовым индексам

Заявление Трампа о пошлинах сильно ударило по китайским фондовым индексам
12:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Заявление Трампа о повышении пошлин обрушило китайские биржи.

Китайские фондовые индексы обвалились после заявления американского президента Дональда Трампа о повышении таможенных тарифов на некоторые группы товаров из Китая.

Об этом сообщает DW.

"Основные фондовые индексы Китая в понедельник, 6 мая, обвалились более чем на пять процентов после заявления президента США Дональда Трампа, который накануне анонсировал в своем микроблоге Twitter повышение ввозной пошлины на некоторые группы китайских товаров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, индекс шанхайской фондовой биржи (Shanghai Composite) снизился на 6,5 процента по сравнению с предыдущим торговым днем, шэньчжэньской - на 7,2 процента, а гонконгской - на 3,3 процента, сообщает агентство AP. На 0,9 процента упал также курс китайского юаня к доллару США, однако впоследствии он несколько восстановился.

Заявление Трампа о пошлинах на китайские товары обрушило цены на нефть
Заявление Трампа о пошлинах на китайские товары обрушило цены на нефтьЧитать полностью

Проинформировано, что Китай рассматривает возможность отмены американо-китайских торговых переговоров, запланированных на среду, 8 мая, в Вашингтоне. По данным источников издания Wall Street Journal, китайские власти были удивлены заявлением президента США о повышении пошлин, поэтому в КНР рассматривают возможность отмены визита вице-премьера Лю Хэ в Вашингтон. "Китай не должен вести переговоры с приставленным к голове дулом пистолета", - отметил источник.

Впоследствии гонконгское издание South China Morning Post 6 мая сообщило, что визит Лю Хэ в США может все же состояться, но будет сокращен, информирует DW.

Свое заявление о повышении пошлин Трамп объяснил "слишком медленными" переговорами между США и КНР с целью урегулировать торговый конфликт между двумя ведущими экономиками мира. При этом ранее он неоднократно заявлял, что переговоры продвигаются успешно.

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Китай, США, Фондовый рынок, Пошлины, Дональд Трамп.
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