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Какая стоимость продуктов по состоянию на 7 мая 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 7 мая 2019 года
14:21 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 23 апреля по 7 мая позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия остались прежними:

Средняя цена на батон была - 13,35 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Средняя цена на черный хлеб была - 19,24 грн. На этой неделе та же цена.

Цена на белый хлеб была 17,54 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,08 грн. Купить упаковку булок на этой неделе можно по той же цене.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного выросли:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 28,07 грн. На этой неделе - 28,52 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 42,17 грн. На этой неделе цена - 42,57 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 21,28 грн. На этой неделе - 21,74 грн.

Цена за творог (300 г) была 23,19 грн. Цена на этой неделе - 23,43 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе почти не изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 132,44 грн. Цена на этой неделе - 136,44 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 114,62 грн. Новая цена - 116,95 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы остались немного изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 17,33 грн. На этой неделе цена - 17,28 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 29,05 грн. На этой неделе - 26,40 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,12 грн. Сейчас муку можно купить по той же цене.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,79 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменились:

Цена на яйца (10 шт.) была - 26,76 грн. Цена на этой неделе - 25,64 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31,85 грн. На этой неделе цена - 35,63 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,39 грн. На этой неделе цена - 8,12 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 13,75 грн. Цена на этой неделе - 13, 90 грн.

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