Украинцев, которые получили паспорта РФ, могут лишить пенсий и пособий

Новости Бизнеса: Получившие российские паспорта украинцы из ОРДЛО не смогут получить пенсии и соцвыплаты.

Граждан Украины, которые живут на оккупированной территории Донбасса и получат паспорта Российской Федерации, хотят лишить украинских пенсий и соцвыплат.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз в Facebook.

"Инициировано обработку предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - подчеркнула Фриз.

Она напомнила, что правительство приняло решение о признании недействительными паспортов, выдаваемых уполномоченными органами РФ после 28 апреля 2019 года.

В частности, речь идет о российских паспортах, выданных в центрах в г. Новошахтинске и с. Покровское.

В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил, что Украина готовит перечень чиновников РФ, причастных к выдаче российских паспортов на Донбассе для введения санкций.

"Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически давления и принуждения граждан к получению таких документов. Мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц РФ, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - заявил Черныш.