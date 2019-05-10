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Многие украинские звезды задекларировали всего несколько сотен гривен доходов

Многие украинские звезды задекларировали всего несколько сотен гривен доходов
23:16 Пт, 10 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Некоторые украинские знаменитости задекларировали всего несколько сотен гривен доходов по итогам 2018г.

Многие известные артисты задекларировали за 2018 год несколько сотен или даже десятков гривень доходов, в том числе - Анна Седокова, Ани Лорак, DZIDZO, Камалия, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, Позитив (группа "Время и Стекло"), Мария Яремчук, Амадор Лопес, а также – претендентка на право представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2019" Maruv и ее соперница в национальном отборе Александра Зарицкая (группа KAZKA), сообщил и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов.

"...Несмотря на яркий позитивный имидж, наши звезды на деле далеко не всегда выступают примерными налогоплательщиками. Нередко вообще забывают, что есть такими же декларантами доходов, как и их зрители… Декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже несколько десятков гривень). Часто забывают о доходах, полученных за границей", – написал он в соцсети Facebook в пятницу.

Помимо звезд эстрады, низкие доходы задекларировали также ряд известных спортсменов, среди которых Василий Ломаченко, Элина Свитолина, Александр Усик, добавил Е.Бамбизов. Всего субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются артистической, театральной деятельностью и искусством задекларировали по итогам 2018 года 127 млн грн доходов, указал Е.Бамбизов.

"Рекордсменами в личном зачете стали два известных ведущих, которые в прошлом году получили наибольшие суммы доходов: 158 млн грн и 26,9 млн грн. Среди певцов рекорд – 11,8 млн грн", – подчеркнул он.

В качестве положительного примера он назвал Монатика, Тину Кароль, Олега Винника, Константина Меладзе – список присоединившихся к кампании по декларированию артистов состоит из около 200 имен, тогда как по итогам 2017 года доходы, связанные с шоу-бизнесом, задекларировали 102 украинца.

"Мы продолжаем отрабатывать информацию от артистов, ведущих, музыкантов, спортсменов и других известных декларантов. Анализируем отчетность, которую они подали и подают в контролирующие органы, устанавливаем реальные источники их доходов, оцениваем их фактическое имущественное состояние, расходы и средства к существованию, получаем и сопоставляем информацию из разных источников", – добавил он.

В январе доходы свыше миллиона гривен задекларировали 335 украинцев

Как отметил Е.Бамбизов, общая сумма задекларированного по итогам прошлого года доходов составила 83,6 млрд грн по сравнению с 57,5 млрд грн по итогам 2017-го.

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Доходы, Деньги, Звезды, Декларация, 2018 год.
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