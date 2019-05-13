Скачать
Понедельник, 13.05.2019
ГПУ начала расследовать давление на судей по "ПриватБанку"
ГПУ начала расследовать давление на судей по "ПриватБанку"
Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море
Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного

В украинских хранилищах увеличились запасы газу

В украинских хранилищах увеличились запасы газу
09:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина увеличила запасы в подземных хранилищах на 15,1%, до 10 млрд 69,15 млн куб. м.

Украина с 4 апреля по 11 мая 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 15,1% (на 1 млрд 323,79 млн куб. м) – до 10 млрд 69,15 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 11 мая 2018 года на 18,6%, 11 мая 2017 года – на 12,3%.

ПХГ Украины, в частности, 11 мая этого года пополнились на 53,37 млн куб. м при импорте 50,3 млн куб. м и внутренней добыче 58 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Украина сократила потребление газа

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Укртрансгаз, ПХГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
03 Геращенко хочет обустроить приемную в волонтерской палатке в Харькове на площади Свободы
04 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
05 Супрун: Выдан первый миллион лекарств по электронным рецептам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Литве определены кандидаты второго тура выборов
В Литве определены кандидаты второго тура выборов
Помпео отменил визит в Москву
Помпео отменил визит в Москву
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Рецепт дня: пломбир в домашних условиях
Рецепт дня: пломбир в домашних условиях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь