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В Минсоцполитики сообщили, как будут выплачивать субсидии с октября

В Минсоцполитики сообщили, как будут выплачивать субсидии с октября
14:23 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Министерство социальной политики с октября 2019 года введет две системы предоставления льгот в денежной форме.

С первого октября 2019 года в Украине стартует монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании, передает пресс-служба Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с принятым решением будут параллельно функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная. Льготы в безналичной форме назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через "Ощадбанк". Для этого АО "Ощадбанк" будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот. После того, "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и АО "Ощадбанк".

Такой механизм будет удобным для тех потребителей, которые хотят сэкономить время на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, который будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитике. Министерство, обработав полученные реестры, будут направлять их в АО "Ощадбанк" и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот. Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников.

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Минсоцполитики, Льготы, Субсидия, Монетизация субсидии, Оплата коммунальных услуг.
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