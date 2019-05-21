Какая стоимость продуктов по состоянию на 21 мая 2019 года

Новости Бизнеса: Мы следим за еженедельным мониторингом цен на главные продукты в рационе каждого украинца.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 14 мая по 21 мая позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного поднялись:

Средняя цена на батон была - 13,35 грн. На этой неделе цена - 13,65 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 19,24 грн. На этой неделе цена - 20,21 грн.

Цена на белый хлеб была 17,87 грн. На этой неделе цена - 18,32 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,08 грн. Купить упаковку булок на этой неделе можно по той же цене.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты сильно не изменились:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,07 грн. На этой неделе - 28,66 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 42,57 грн. На этой неделе цена - 41,66 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 21,74 грн. На этой неделе - 21,69 грн.

Цена за творог (180 г) была 23,43 грн. Цена на этой неделе - 23,68 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой совсем немного изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 136,44 грн. Цена на этой неделе - 136,92 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 115,62 грн. Новая цена - 116,28 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы остались изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 16,88 грн. На этой неделе цена - 15,69 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 28,83 грн. На этой неделе - 27,70 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,12 грн. Сейчас муку можно купить по цене - 14,70 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,79 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменились:

Цена на яйца (10 шт.) была - 24,47 грн. Цена на этой неделе - 22,93 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 35,63 грн. На этой неделе цена не изменилась.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,12 грн. На этой неделе цена - 7,75 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 14,04 грн. Цена на этой неделе - 13,97 грн.