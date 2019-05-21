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Гройсман и Маркарова провели встречу с представителями МВФ

Гройсман и Маркарова провели встречу с представителями МВФ
16:41 Вт, 21 Май 2019 Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр финансов Украины Оксана Маркарова провели встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник, 21 мая, провел встречу с представителями Международного валютного фонда. Отмечается, что на встрече также присутствовала министр финансов Украины Оксана Маркарова. 

Миссия Международного валютного фонда будет находится в Украине в течение 2-х недель. За этот период запланирован ряд встреч с украинскими чиновниками. По результатам встречи представителей миссии, будет принято решение о готовности Украины к получению нового транша на сумму 1,3 миллиарда долларов.

При этом отмечается, что подробностей переговоров действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман не сообщил.

Сегодня, 21 мая, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о готовности возглавить правительство в переходный период. Она отметила, что ей уже поступили предложения относительно участия в парламентских выборах, но пока она не готова раскрыть, от каких именно политических сил.

Напомним, 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил о принятом решении уйти в отставку после того, как новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу на служение украинскому народу и объявил о роспуске парламента.

Программа stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен 2,8 млрд SDR, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR 1 млрд (около 1,4 млрд долл.) предоставлено сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых просмотров программы в 2019 году.

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Миссия МВФ, Встреча, Премьер-министр Украины, Владимир Гройсман, Министр финансов Украины, Оксана Маркарова.
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