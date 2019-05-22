Правительство усилило ответственность туроператоров

Новости Бизнеса: Кабмин внес изменения в лицензионные требования к туроператорам для обеспечения финансовой гарантии перед туристами.

Кабинет министров Украины одобрил инициированные и разработанные Министерством экономического развития и торговли Украины изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

”Мы инициировали ряд важных изменений в лицензионные условия ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями мы обязываем туроператоров осуществлять постоянное финансовое обеспечение туристов, а также работать максимально открыто в правовом поле”, - цитирует пресс-служба первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В сообщении сказано, что, согласно одобренным Кабмином изменениям, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам, туроператор должен возобновить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Кроме этого, добавили в пресс-службе, туроператор, предоставляющий услугу, связанную с перевозкой туристов, должен за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления. В случае задержки рейса более чем на 4 часа, туроператор должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования.

«Туроператоры на своем сайте отныне должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают - наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенных непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания», - сказано в сообщении.

Также в Минэкономразвития добавили, что субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха. Несоблюдение любого из этих требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора, отметили в министерстве.