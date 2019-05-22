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Президент ЕБА о решениях Зеленского: Первая реакция негативная

Президент ЕБА о решениях Зеленского: Первая реакция негативная
18:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Назначения Зеленским людей из орбиты Коломойского угрожают оттоком инвестиций из Украины.

Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского, а дальнейшие назначения на высшие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут повлечь за собой отток инвестиций из Украины, полагает президент Европейской бизнес ассоциации и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

"К сожалению, инвесторы - по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривню - отреагировали на вот эти первые назначения негативно. Первая реакция негативная", - сказал он на форуме "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества".

Дальнейшие назначения будут также оценены сообществом инвесторов как сигнал, добавил Фиала.

"Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Коломойского, тем больше это будет приводить к удорожанию стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом. Эти деньги будут очень дорогими, может даже произойти отток инвестиций", - сказал он кулуарах форума.

"Мы очень надеемся, что глава Администрации президента (Андрей Богдан - ред.) направит свои усилия в правильное русло. Но есть определенный скепсис насчет и его трек-рекорда, и его близости к одному из олигархов в стране", - добавил Фиала.

По его словам, у инвесторов возникает скепсис в отношении дальнейшего потенциала Украины двигаться в направлении установления верховенства права, что крайне важно для привлечения инвестиций в страну.

"Сложно представить, как человек из орбиты Коломойского, который занимался обратным, сейчас поменяет направление своей деятельности на 180 градусов и будет действовать не на благо олигархов, а на благо страны", - отметил Фиала, говоря о новоназначенном главе Администрации президента Андрее Богдане.

Он обратил внимание на то, что ранее озвученные Зеленским имена советников по экономическим реформам, а именно экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюка, не фигурируют среди первых назначений.

"Назначение Абромавичуса и Данилюка мы бы считали положительным сигналом. Зеленский презентовал их инвесторам и внешнему миру как людей, к мнению которых он прислушивается. Но сейчас мы пока что их не видим среди назначений", - сказал Фиала.

"Назначение Геруса представителем президента в Кабмине я бы не назвал суперположительным маркером", - добавил он.

По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

"Не хотелось бы, чтобы оправдались пессимистические прогнозы о том, что этих людей (озвученных ранее советников Зеленского по экономике - ред.) используют для избирательной кампании, а затем для них будут найдены второстепенные и третьестепенные роли", - подчеркнул Томаш Фиала.

В то же время он отметил, что Украине крайне необходимо привлечь как минимум один транш от Международного валютного фонда до конца 2019 года.

"Без этого мы не получим и макрофинансовую помощь от ЕС, Всемирного банка. Придется заимствовать огромную сумму на внешних и внутренних рынках. Инвесторы умеют это считать - и в таком случае будут требовать намного более высокую доходность. Нам это обойдется очень дорого", - сказал он.

По словам Фиалы, стоимость заимствований может остаться на прошлогоднем уровне.

"В октябре прошлого года мы заимствовали пятилетние деньги под 9%, а десятилетние - под 9,75%. Я думаю, в таком случае (если Украина не получит транша МВФ в 2019 году - ред.) заимствования будут на этом же уровне, может быть, немного дешевле. В зависимости от суммы... Если сумма заимствований составит $2-3 млрд, их стоимость может и превысить прошлогодний уровень", - спрогнозировал Фиала.

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Dragon Capital, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Томаш Фиала.
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