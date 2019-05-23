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ГФС пояснила санкции для "евробляхеров": кого и когда будут штрафовать

ГФС пояснила санкции для "евробляхеров": кого и когда будут штрафовать
21:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Фискальная служба пояснила сроки и основания для штрафа владельцев авто с еврономерами.

Ужесточенные штрафные санкции за нарушения при ввозе автомобилей на еврономерах начнут действовать в Украине с 22 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 года введение в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита", - говорится в сообщении.

Эти изменения внесены Законом Украины от 16 мая 2019 года №2725-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах". В соответствии с этим Законом, в пунктах 92 и 93 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, а также в пункте 1 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" цифры "180" заменены на "270".

Следовательно, владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления своих автомобилей без усиленных штрафных санкций. С 22 августа вступают в силу новые санкции. Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, предусмотрен штраф в 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичны размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток – сумма штрафа 85 тыс. грн., свыше 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации авто – 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме того, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного в таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование этого авто в коммерческих целях. Нарушителю придется уплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.

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Авто, ГФС, Еврономера, Евробляхи.
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