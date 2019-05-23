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Бюджет США на 2020 год может содержать $300 млн для Украины

Бюджет США на 2020 год может содержать $300 млн для Украины
20:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Сенат США предлагает увеличить до 300 млн долларов помощь Украине в оборонном бюджете на 2020 года.

Сенат США предлагает увеличить до $300 млн и существенно расширить помощь в политике безопасности Украине в американском оборонном бюджете на 2020 год, сообщает в четверг украинское посольство США.

"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020г на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону $300 млн для предоставления помощи по безопасности Украине, что на $50 млн превышает ассигнования текущего года. Из указанной суммы $100млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.

Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

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Закон о "Бюджете США на 2020г на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания президентом США.

"Благодарим Комитет по вооруженным силам Сената за важное решение, направленное на усиление безопасности и обороны помощи США Украинскому государству в борьбе с российской агрессией, которая продолжается", - добавили украинские дипломаты.

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Украина, США, Посольство США, Сенат США, Политика безопасности.
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