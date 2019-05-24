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Пятница, 24.05.2019

Uber запустит первое в мире подводное такси (Видео)

Сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland запустят подводное такси. Об этом сообщается в блоге Uber. ScUber позволит забронировать путешествие по Большому барьерному рифу через приложение Uber в Квинсленде, Австралия. Поездки на подводной лодке будут доступны ограниченному числу пользователей с 27 мая по 18 июня 2019 года. Поездка на ScUber для двоих стоит около $3000. Если ScUber будет успешным, компания рассмотрит вариант сделать услугу постоянной.
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Такси, Uber, Tourism Queensland, Подводное такси.
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