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Переговоры по транзиту газа: Данилюк призвал Кабмин и "Нафтогаз" выработать общую позицию

Переговоры по транзиту газа: Данилюк призвал Кабмин и "Нафтогаз" выработать общую позицию
21:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ.

Кабинету министров и НАК "Нафтогаз Украины" необходимо прекратить споры и выработать сильную совместную позицию на предстоящие переговоры с РФ о транзите газа.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского Александр Данилюк, чье назначение секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины ранее анонсировали официальные представители главы государства.

"Если это касается вопроса переговоров с Россией по транзитному контракту, то тут не должно быть споров между Кабмином и "Нафтогазом", где каждый тянет в свою сторону. А должна быть общая позиция и совместное формирование переговорной позиции, ее отстаивание", - сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Данилюк высказался за продолжение сотрудничества с МВФ

Данилюк признал, что некоторые обстоятельства в вопросе транзита находятся за пределами влияния Украины. "Но мы должны при таких условиях все равно проводить переговоры, отстаивать свою позицию и добиваться наилучшего результата", - подчеркнул он.

Советник президента уточнил, что его назначение секретарем СНБО еще не произошло.

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Нафтогаз, Кабмин, Александр Данилюк, Транзит газа.
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