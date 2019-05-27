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В ЕС рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии

В ЕС рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии
12:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В ЕС и ЕИБ рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии на ограниченное время.

Представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине рекомендуют перенести намеченное на 1 июля введение новой модели оптового рынка электроэнергии на определенное время.

"Представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка в Украине рекомендуют отложить введение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы. По этой причине запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, следовательно, быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка", - указано в совместном заявлении.

В представительствах ЕС и ЕИБ также считают, что в нынешнем политическом контексте будет сложнее обеспечить управление этой реформой или вмешаться с целью устранения недостатков в случае такой необходимости.

"Мы убеждены, что реформа, предусмотренная законом ("О рынке электрической энергии - ред.) принесет выгоду украинским потребителям благодаря введению прозрачности, улучшению эффективности функционирования рынка и привлечению инвестиций. Мы продолжаем поддерживать усилия власти и участников рынка во внедрении этой важной реформы", - подытоживается в заявлении.

Запуск энергорынка могут перенести на 1 октября

На июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

Народные депутаты Александр Домбровский и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Документ также предполагает ввести право регулятора по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам между участниками энергорынка.

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ЕИБ, Евросоюз, ЛЭП, Рынок электроэнергии.
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