Украина, Беларусь и Литва запускают новый контейнерный поезд

Новости Бизнеса: Подписание соглашения о запуске нового поезда назначено на 28 мая.

Украина, Беларусь и Литва запустят новый контейнерный поезд Containerships train.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця".

"28 мая руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы и обществ Containerships (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подпишут соглашение по реализации нового проекта - организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сочетании Литва - Беларусь - Украина и обратно", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля "Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд со станции "Нижнеднепровск-Узел" до станции Славкув (Польша). Этот поезд стал 19-м контейнерным поездом, курсирующим на постоянной основе по территории Украины (из них восемь – транзитные).

Контейнерные перевозки "Укрзализныци" в 2018 году составили 334 963 TEU, что на 13% больше объема 2017 года. Увеличение произошло во всем видам сообщений: транзитном - на 24%, экспортном - на 17%, внутреннем - на 11% и импортном - на 8%.