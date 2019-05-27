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Украина, Беларусь и Литва запускают новый контейнерный поезд

Украина, Беларусь и Литва запускают новый контейнерный поезд
14:37 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: uz.gov.ua

Новости Бизнеса: Подписание соглашения о запуске нового поезда назначено на 28 мая.

Украина, Беларусь и Литва запустят новый контейнерный поезд Containerships train.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця".

"28 мая руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы и обществ Containerships (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подпишут соглашение по реализации нового проекта - организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сочетании Литва - Беларусь - Украина и обратно", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля "Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд со станции "Нижнеднепровск-Узел" до станции Славкув (Польша). Этот поезд стал 19-м контейнерным поездом, курсирующим на постоянной основе по территории Украины (из них восемь – транзитные).

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Контейнерные перевозки "Укрзализныци" в 2018 году составили 334 963 TEU, что на 13% больше объема 2017 года. Увеличение произошло во всем видам сообщений: транзитном - на 24%, экспортном - на 17%, внутреннем - на 11% и импортном - на 8%.

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Украина, Беларусь, Укрзализныця, Литва, Контейнерный поезд.
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