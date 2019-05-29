Гончарук будет отвечать за экономическое развитие и реформы

Новости Бизнеса: Алексей Гончарук намерен "защищать все правильное и здоровое, что "родилось" в Украине за 4 года"

Новоназначенный заместитель главы администрации президента Украины Алексей Гончарук будет отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ.

"Отныне я буду работать в администрации президента Украины в команде президента Владимира Зеленского. На позиции заместителя главы АП. Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он отметил, что намерен "защищать все правильное и здоровое, что "родилось" в Украине за 4 года"

Гончарук также добавил: "Мечтаю, чтобы через 3 года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга World Bank Doing Business. И сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло".

Он также выразил уверенность в проукраинской позиций команды президента Украины.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы своей администрации руководителя "Офиса эффективного регулирования" Алексея Гончарука.

Гончарук – юрист, адвокат, представитель партии "Сила людей". Руководитель организации "Офис эффективного регулирования".