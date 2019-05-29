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Смолий провел встречу с главой миссии МВФ

Смолий провел встречу с главой миссии МВФ
15:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Глава Нацбанка Яков Смолий рассказал,что международный валютный фонд не имеет претензик к рабочим НБУ

Миссия Международного валютного фонда положительно оценила монетарную политику Национального банка Украины и подтвердила, что не имеет претензий к работе НБУ. Об этом у себя в Twitter написал глава Нацбанка Яков Смолий.

"Wrap-up (итоговая - ред.) встреча с миссией МВФ. Наши команды плодотворно работали в течение их пребывания в Киеве. Как сказал Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Положительно оценили нашу монетарную политику. Приятно, что все on the same page (думають в том же русле - ред.) о важности МВФ для Украины", - написал Смолий.

 

Ранее Смолий отмечал, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

 Напомним, представители Международного валютного фонда во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство.

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НБУ, МВФ, Рон ван Роден, Яков Смолей.
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