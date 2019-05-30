В Украине сократили расходы на выплату субсидий

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины сократил расходы на выплату субсидий на восемь млрд гривен.

Кабинет министров Украины на своем заседании 22 мая принял решение сократить сумму расходов на выплату субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг на 8 миллиардов гривень.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook заместитель руководителя департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

"Мы еще долго будем узнавать новости с пресловутого заседания правительства 22 мая. Правительство уменьшило сумму средств на выплату субсидий на 8 миллиардов гривень", - написал он.

Как сообщалось, жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 миллиарда гривень, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год.