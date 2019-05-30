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Украина с партнерами работает над ж/д маршрутом Китай - Европа

Украина с партнерами работает над ж/д маршрутом Китай - Европа
22:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Украина, Грузия и Азербайджан намерены запустить железнодорожный маршрут из Китая в Европу до конца года.

Украина, Грузия и Азербайджан намерены организовать железнодорожный маршрут из Китая в Европу и запустить его до 2020 года.

Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил в ходе Ukrainian Ports Forum 2019, проходящего в Одессе 30-31 мая.

"Сейчас продолжается сотрудничество и работа по созданию кооперации трех железных дорог: Азербайджана, Грузии и Украины - по выработке ж/д маршрута из Китая в Европу через Каспий и Украину. В Каспийском море Азербайджанская железная дорога оперирует двумя паромами. У "Укрзализныци" на балансе также есть два парома, которыми они планируют совместно оперировать. Сейчас стоит задача выработать единый маршрут и единый плавающий тариф, что даст возможность увеличить пропускную способность и направить все грузы через Украину", - отметил он.

Замминистра инфраструктуры также добавил, что сейчас украинская сторона выполнила около 80% своих обязательств по указанному проекту. Лавренюк добавил, что ожидается запуск проекта на конец этого года.

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"Это огромные объемы работы на межгосударственном уровне. Украина уже на 80-90% завершила свою часть работы, но международные отношения - очень сложная задача. Но наша цель, что до конца этого года это должно быть реализовано", - подчеркнул замминистра инфраструктуры.

Он также отметил, что "Укрзализныця" уже полностью отремонтировала один из паромов, второй все еще требует ремонта.

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Украина, Китай, Укрзализныця, Маршрут, УЗ, Юрий Лавренюк.
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