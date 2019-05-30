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Четверг, 30.05.2019
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СБУ обратилась к Раде с предупреждением об энергорынке

СБУ обратилась к Раде с предупреждением об энергорынке
22:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Объединенная энергосистема не готова к внедрению новой модели рынка электроэнергии.

Объединенная энергетическая система Украины не готова к внедрению новой модели рынка электроэнергии.

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, об этом говорится в письме временно исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Ивана Баканова, с которым он обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру перед рассмотрением законопроектов о внесении изменений в закон «О рынке электрической энергии».

«Служба безопасности Украины предупредила о рисках дестабилизации Объединенной энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии», - сказано в сообщении.

Запуск энергорынка могут перенести на 1 октября

Также на странице СБУ размещена скан-копия письма, из которого следует, что ни технически, ни нормативно энергосистема не готова к старту рынка с 1 июля текущего года, как это предусмотрено законодательством, и содержится призыв об отсрочке запуска рынка путем внесения изменений в закон ”О рынке электрической энергии”.

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СБУ, Энергорынок, Рынок электроэнергии.
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