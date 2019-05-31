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Цены на нефть упали более чем на 3%: WTI торгуется ниже $55 за баррель

Цены на нефть упали более чем на 3%: WTI торгуется ниже $55 за баррель
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Цена нефти впервые с марта упала ниже $55 за баррель.

Цена нефтяной марки WTI впервые с 8 марта опустилась ниже 55 долларов за баррель, при этом Brent дешевеет более чем на 3%.

Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 12:21 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,02% - до 63,36 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 3,04%, до 54,87 доллара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нефть падает в цене второй день подряд, реагируя на ряд факторов, в числе которых снижение запасов сырья в США за прошлую неделю и общее настроение "ухода от риска" на мировых рынках на фоне торговых противоречий США с партнерами.

Исследовательская компания JBC Energy также подсчитала в пятницу, что добыча нефти в Саудовской Аравии в мае выросла на 145 тысяч баррелей в сутки, до 9,95 миллиона баррелей в сутки. Данные компании приводит агентство Bloomberg.

Ангола, Ирак, ОАЭ, Ливия и Нигерия также увеличили объемы добычи в отчетном месяце, добавляет агентство со ссылкой на аналитиков.

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Нефть, WTI, Brent, Цена на нефть.
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