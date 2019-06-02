Гройсман: Только 70% украинцев пользуются преимуществами децентрализации

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман выступает против попыток заблокировать реформу децентрализации.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает против любых попыток заблокировать реформу децентрализации.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

«Что такое объединенные громады? Это громады, которые имеют в 5-7 раз больше бюджеты. Громады, которые могут давать качественные услуги каждому. Сейчас только 70% украинцев пользуются преимуществами децентрализации. И там есть лидерство и ответственность», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Он также добавил, что преимуществами реформы децентрализации - передачи полномочий и финансовых ресурсов на места - должны пользоваться 100% украинцев, поскольку ключевое отличие объединенных громад от остальных территорий - возможность самим жителям принимать решения, которые способствуют развитию, оказанию качественных услуг, изменению качества жизни.

По словам главы правительства, сегодня важно завершить объединение общин и ликвидировать администрации, которые препятствуют реформе и желанию людей жить лучше.

«Я знаю, что сейчас уже некоторые выражают желание «подправить» реформу. Я с этим не согласен. Я против любых попыток заблокировать реформу», - добавил Гройсман.