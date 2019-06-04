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Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
16:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 28 мая по 4 июня позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного изменились:

Средняя цена на батон была - 13,65 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Средняя цена на черный хлеб была - 20,21 грн. На этой неделе цена - 21,18 грн.

Цена на белый хлеб была 16,65 грн. На этой неделе цена - 18,32 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,08 грн. Купить упаковку булок на этой неделе можно по той же цене.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты остались прежними:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,06 грн. На этой неделе - 28,06 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 42,56 грн. На этой неделе цена - 42,82 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 21,69 грн. На этой неделе - 20,94 грн.

Цена за творог (180 г) была 23,68 грн. Цена на этой неделе творог можно купить по той же цене.

Мясо:

На этой неделе цена на мясо изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 136,94 грн. Цена на этой неделе - 135,94 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 105,28 грн. Новая цена - 109,95 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе стали выше:

Цена за 1 килограмм гречки была - 16,88 грн. На этой неделе цена - 16,63 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 22,28 грн. На этой неделе - 23,78 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,04 грн. Сейчас муку можно купить по цене - 15,40 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе купить макароны можно по той же цене.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров осталась прежней:

Цена на яйца (10 шт.) была - 22,43 грн. Цена на этой неделе та же цена.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 35,63 грн. На этой неделе цена не изменилась.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,17 грн. На этой неделе прежняя цена.

Сахар (1 кг) стоил- 13,73 грн. Цена на этой неделе - 13,83 грн.

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