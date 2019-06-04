Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 28 мая по 4 июня позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.
Хлебобулочные изделия:
Цены на хлебобулочные изделия немного изменились:
Средняя цена на батон была - 13,65 грн. На этой неделе цена осталась прежней.
Средняя цена на черный хлеб была - 20,21 грн. На этой неделе цена - 21,18 грн.
Цена на белый хлеб была 16,65 грн. На этой неделе цена - 18,32 грн.
Булка (упаковка 5 штук) была - 14,08 грн. Купить упаковку булок на этой неделе можно по той же цене.
Кисломолочная продукция:
Цены на кисломолочные продукты остались прежними:
Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,06 грн. На этой неделе - 28,06 грн.
Цена за пачку масла (200 г) была - 42,56 грн. На этой неделе цена - 42,82 грн.
Сметану (350 г) можно было купить за 21,69 грн. На этой неделе - 20,94 грн.
Цена за творог (180 г) была 23,68 грн. Цена на этой неделе творог можно купить по той же цене.
Мясо:
На этой неделе цена на мясо изменилась:
Говядина (1 кг) в среднем стоила - 136,94 грн. Цена на этой неделе - 135,94 грн.
Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 105,28 грн. Новая цена - 109,95 грн.
Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Крупы:
Цены на крупы на этой неделе стали выше:
Цена за 1 килограмм гречки была - 16,88 грн. На этой неделе цена - 16,63 грн.
Цена на рис (1 кг) была - 22,28 грн. На этой неделе - 23,78 грн.
Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,04 грн. Сейчас муку можно купить по цене - 15,40 грн.
Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе купить макароны можно по той же цене.
Бакалея:
Стоимость бакалейных товаров осталась прежней:
Цена на яйца (10 шт.) была - 22,43 грн. Цена на этой неделе та же цена.
Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 35,63 грн. На этой неделе цена не изменилась.
За соль (1,5 кг) требовали - 8,17 грн. На этой неделе прежняя цена.
Сахар (1 кг) стоил- 13,73 грн. Цена на этой неделе - 13,83 грн.