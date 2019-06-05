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Среда, 05.06.2019
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На этой неделе отправится в первый рейс поезд Мукачево - Кошице

На этой неделе отправится в первый рейс поезд Мукачево - Кошице
12:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: С воскресенья, 9 июня из Украины начнет курсировать новый международный железнодорожный маршрут Мукачево - Чоп – Кошице.

Новый международный железнодорожный маршрут Мукачево - Чоп – Кошице по колее 1435 мм запустят в воскресенье, 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" на странице в Facebook.

"Познакомиться с готической архитектурой Словакии. Попробовать местные вкусности: шуланци или палацинки. Уже с 9 июня по евроколее новый поезд Мукачево - Кошице", - говорится в публикации.

Поезд будет курсировать дважды в день: из Кошице в 9:10 и 12:01, а из Мукачево в 14:54 и 18:20.

Как сообщает mukachevo.net со ссылкой на словацкую железную дорогу, предусмотрены две ценовые категории - взрослый билет и детский (до 16 лет). Из Кошице в Мукачево можно будет доехать за - 7,50 евро, а ребенку такая поездка обойдется в 3,75 евро.

Также можно приобрести билет по направлениям Кошице - Чоп, Чиерна-над-Тисоу - Чоп и Чиерна-над-Тисоу - Мукачево. Билеты продаются через систему KVC.

Также можно будет проложить маршрут из Братиславы в Киев и приобрести себе один билет, который объединит несколько поездов, включая поезд Кошице - Мукачево.

Напомним, АО "Укрзализныця" обратилось в Верховную Раду и Кабинета министров с просьбой о выделении 7,1 млрд грн соответствующих назначений из государственного бюджета. Согласно сообщению на сайте "Укрзализныци", 7 млрд грн из бюджета, выделенных во исполнение закона о железнодорожном транспорте хватило бы на приобретение 250 пассажирских вагонов.

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Укрзализныця, Международный железнодорожный маршрут, Мукачево-Чоп-Кошице.
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