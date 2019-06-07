США анализируют украинский ОПК на фоне российской угрозы

Новости Бизнеса: Визит делегации США в Украину во главе с Винтером призван провести анализ оборонной реформы.

В Вашингтоне анализируют ход оборонной реформы Украины, начатой в условиях долгосрочных вызовов гибридной войны РФ.

Как сообщает "Лига оборонных предприятий Украины", находящаяся с рабочим визитом в Киеве делегация США во главе со старшим советником по вопросам реформирования ОПК Украины Дональдом Винтером (Donald Winter), посетила ЧАО НПО "Практика", где провела встречу с руководством Лиги и ознакомилась с презентацией потенциала частного сегмента национального ОПК.

"Целью визита зарубежных специалистов является изучение состояния дел в украинском оборонном секторе с целью последующей выработки рекомендаций по реформированию и развитию украинского ОПК", - говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, назначенный Пентагоном на должность 28 мая 2019 года старший советник США по вопросам реформирования украинского ОПК в рамках визита в Киев провел, в том числе, переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом и руководством госконцерна "Укроборонпром".

По некоторым оценкам, подготовленные американскими специалистами по итогам визита в Украину рекомендации могут лечь в основу обновленной политики Вашингтона в вопросах двустороннего ВТС с Киевом.

Согласно ранее озвученным данным американской стороны, с 2014 года объем военной помощи США Украине оценивается в около $1,3 млрд. В 2018 году госдеп США одобрил продажу Украине 37 ед. ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. Поставка американских ПТРК в Украину обеспечена в апреле 2018 года на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.

Сегодня Украина и США рассматривают возможности наращивания двустороннего ВТС, включая усиление системы ПВО и ВМС Украины. По некоторым оценкам американских официальных лиц, США открыты для развития ВТС с Киевом, в том числе, в формате Foreign direct sales.

Среди ключевых элементов начатой в новой геополитической ситуации реформы национального ОПК в украинском оборонном секторе выделяют продолжение реформы госконцерна "Укроборонпром" с последующим созданием на его базе ряда специализированных оборонных холдингов европейского типа, а также реформирование системы госуправления оборонной промышленностью. Обязательным условием реформы также выступает дальнейшая интеграция национального ОПК в глобальный оборонный рынок и снятие нормативных ограничений для привлечения частных инвестиций в оборонную промышленность.

По оценкам участников оборонного сектора, темпы и эффективность реформы напрямую зависят от совершенствования действующей нормативно-правовой базы и уничтожения рудиментов плановой экономики времен б. СССР в сфере ОПК.