НБУ: Имеются все правовые основания для ликвидации банка "Союз"

Новости Бизнеса: Верховный суд Украины подтвердил правомерность ликвидации банка "Союз".

Верховный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка на решение судов первой и апелляционной инстанций, отменяющих постановление регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз".

"На сегодняшний день имеются все правовые основания для осуществления ликвидационной процедуры банка "Союз", - сообщается на сайте НБУ.

В НБУ напомнили, что основанием для решения регулятора было систематическое нарушение банком "Союз" законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, однако прежний акционер банка обратился в суд с иском.

Напоминаем, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 97 банков. Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга в апреле 2016 года.