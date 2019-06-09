Встреча финансовых лидеров G20: Названа основная угроза росту мировой экономики

Новости Бизнеса: Геополитическая напряженность представляет риск для мирового роста экономики.

Министры финансов и руководители центральных банков стран G20 в воскресенье сделали совместное заявление в японском городе Фукуока по итогам двухдневной встречи, на которой рассматривался вопрос торговли и цифровой экономики в мире.

Об этом сообщает Press TV.

"Финансовые лидеры стран G20 заявляют, что глобальная торговля и усиленная геополитическая напряженность вместе могут представлять риск для мирового роста экономики", - говорится в сообщении.

Участники встречи сделали совместное коммюнике после 30 часов напряженных переговоров, признав, что рост экономики остается низким, а риски остаются нерешенными. Однако в G20 отметили, что глобальный рост, "стабилизируется, и, как ожидается, начнет умеренно увеличиваться в этом году и продлится до 2020 года".

Страны-члены также выразили готовность "принять дальнейшие меры" в случае необходимости. Как сообщалось, министры финансов и руководители центральных банков стран Большой двадцатки проводили в воскресенье второй день переговоров. В первый день переговоров, в субботу, участники обсудили состояние и перспективы развития глобальной экономики. Председательствует на этой встрече Япония.