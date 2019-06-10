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Лагард назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики

Лагард назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики
06:59 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса: Тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП.

Существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики. С таким заявлением директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила на завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока, в воскресенье, 9 июня.

Во встрече участвовали министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.

По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5 процента (или 455 млрд долларов) в 2020 году. Разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей, подчеркнула Лагард.

Кроме того, глава МВФ отнесла к угрозам для роста мировой экономики низкие процентные ставки. Несмотря на "осторожные признаки стабилизации", которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках возрастает уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему "уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях", говорится в заявлении Лагард.

Напомним, обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и, как следствие, связанного финансирования отложено до формирования нового правительства в Украине.

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МВФ, Экономика, Кристин Лагард, Угрозы, Новости экономики, Торговые конфликты.
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